Верховний Суд поставив крапку у справі про націоналізацію ПриватБанку

Велика палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції, за якою колишні власники ПриватБанку за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави.

Про це повідомив у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.

"Сьогодні Верховний Суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років. Ви, напевно, знаєте її як справу Олександра Дубілета, ексголови правління ПриватБанку. Рішення

Велика Палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції. Нею було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року", - написав Пишний.

За словами Пишного, це означає, що суд визнав правомірним застосування у цій справі норм ЗУ No. 590-ІХ (т.зв. "антиколомойський закон"), що унеможливлює будь-які подальші намагання відіграти назад.

"І навіть більше - це означає, що, крім справи Дубілета, буде закрито ще понад 40 подібних судових справ. Їх ініціювали колишні власники, щоб незаконно повернути собі ПриватБанк. І це в той час, коли держава витратила на порятунок банку від фінансового краху, спричиненого діями тих же колишніх власників, понад 155 мільярдів гривень", - резюмував голова НБУ.

Довідка Finance.ua: Клієнти ПриватБанку здійснюють через цифрові канали майже 97% платежів. Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, 70% клієнтів минулого року зазвичай робили платежі у смартфоні та мобільному додатку Приват24, ще 18,5% клієнтів у вебверсії Приват24.

За рік через торгові термінали ПриватБанку українці отримали 18 млрд грн готівки на касах. Про це повідомляє пресслужба банку.

Найчастіше українці знімали готівку на касах продуктових магазинів та супермаркетів (72%), а також в аптеках (11%). Найбільш активно сервісом користувалися у грудні - минулого місяця наші клієнти здійснили 2,06 млн операцій та зняли 3,3 млрд грн. За матеріалами Finance.ua