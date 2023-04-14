Влада Франції готова надати Україні 2 млрд євро у рамках довгострокової програми

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter у п'ятницю, 14 квітня.

Глава українського уряду провів зустріч у Вашингтоні з міністром економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мером.

"Провів розмову із Бруно Ле Мером на полях Spring Meetings. Франція готова виділити Україні 2 млрд євро в рамках довгострокової програми. Частину коштів буде спрямовано на відновлення", - розповів Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль провів зустріч із головою МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони обговорили подальшу роботу у рамках Міжвідомчої координаційної платформи донорів України.

Прем'єр-міністр нагадав, що завдяки МВФ та країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки.