з 16 січня українці зможуть обміняти старі лампочки на енергоощадні LED-лампи - Шмигаль

Незабаром в Україні розпочнеться програма обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Про це під час засідання уряду 10 січня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З 16 січня розпочинаємо в режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи", - зазначив урядовець.

За його словами, програма розпочнеться у шести областях України, після чого охопить решту регіонів.

"На першому етапі плануємо замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні", - зауважив Шмигаль.

Українці зможуть подати заявку через сервіс "Дія", після чого отримати 5 нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти", додав прем'єр.

За матеріалами UA: Суспільне Новини