На цей момент ЗАЕС працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили й техніки окупантів не зафіксовано.

Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Ввечері напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що даними розвідки на даху Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції.

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС на ранок 5 липня залишається стабільним

Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому", передає "ДС".

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 08:00 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС - без змін. Наразі він становить 16,56 м", - кажуть у відомстві.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС - 11,15 м.

"Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", - додали в "Енергоатомі".