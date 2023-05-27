Зеленський запровадив санкції проти 220 російських та білоруських компаній

У санкційний список потрапив 51 російський громадянин

27 травня глава держави Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти понад 200 російських та білоруських компаній.

Про це пише "Українська правда".

Відповідно до указу Зеленського у санкційний список увійшли 51 громадянин РФ.

Також обмеження запровадили проти 220 юридичних осіб, пов'язаних із Росією.

Санкції стосуються російських залізничних компаній, акціонерної компанії "Зарубєжстройтєхнологія", ЗАТ "Руська трійка", приватної організації додаткової освіти "Корпоративний університет Групи компаній Волга - Днєпр".

До списку потрапили структури МТС і РЖД, а також білоруські компанії - зокрема Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені С.І. Вавілова, "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт", "Оршанський авіаремонтний завод".

Російські заводи також вже під санкціями, серед яких Карачевський завод "Електродеталь", "Сарапульський Радіозавод", "Челябінський ковальсько- пресовий завод" тощо.