Багато знеструмлених ділянок: в Україні затримується 11 потягів

Через ракетні удари росії в Україні є багато знеструмлених ділянок, тому 11 потягів затримуються більше ніж на п'ять хвилин. Про це в Telegram повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін, передає УНН.

"Всі вокзали працюють, всі зі світлом. По всій країні багато знеструмлених ділянок. Ніде не зупиняємось, але 11 поїздів затримуються (більш ніж на 5 хв). Працюємо над поверненням в графік", - написав Камишін.

5 грудня російські війська знову завдали по Україні масованих ракетних ударів. До 10 російських ракет збили у Полтавській області.