Байден запропонував Дуді допомогу у розслідуванні вибуху в Польщі

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у розмові зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою запропонував сприяння у розслідуванні вибуху у селі Пшеводув у Люблінському воєводстві, що стався 15 листопада.

Про це повідомляє Білий дім.

"Президент Дуда описав поточну оцінку Польщею вибуху, який стався у східній частині країни неподалік кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Байден запропонував польській стороні повну підтримку та допомогу США у розслідуванні події.

"Президент Байден підтвердив непохитну відданість США НАТО. Обидва лідери заявили, що вони та їхні команди мають залишатися в тісному контакті, щоб визначити відповідні наступні кроки в ході розслідування", - передали в Білому домі.

Крім того, американський лідер у розмові з президентом Польщі "висловив глибокі співчуття" у зв'язку із загибеллю двох громадян у населеному пункті внаслідок вибуху.

Нагадаємо, напередодні, 15 листопада, польські ЗМІ повідомили про влучення двох російських ракет на території села Пшеводув неподалік кордону з Україною, загинули двоє людей. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони країни.

Президент Польщі Анджей Дуда провів окремі переговори із президентами США і України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Зеленський прокоментував інцидент у Польщі: мовляв, одразу було ясно, що держава-терорист не обмежиться війною з Україною.

Після загибелі своїх громадян Польща вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 НАТО. Посли країн НАТО проведуть сьогодні, 16 листопада, зустріч на прохання польської сторони.

Польська сторона підтвердила, що вибухи в селі Пшеводув були спричинені обстрілом з боку рф, а ракета була російською. За матеріалами UA.News