"Без світла 270 тис. квартир". Кличко розповів, коли у Києві енергетики обіцяють стабілізувати ситуацію

У Києві без електрики після російських обстрілів 31 жовтня залишається 270 тис. квартир, повідомив о 17.27 у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

"Зранку через пошкодження енергооб‘єкта біля Києва 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тис. помешкань Києва - без електрики. Станом на цю годину без світла у столиці 270 тис. квартир. І 40% споживачів столиці - без води", - написав він.

За даними мера, електроенергію повернули жителям Троєщини й - частково - Подолу, завершують під'єднання об'єктів "Київводоканалу", це дасть змогу налагодити водопостачання.

"Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 21.00 - 22.00. Але навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати. Бо ситуація складна", - наголосив Кличко. За матеріалами Гордон.