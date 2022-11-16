Блінкен і Кулеба обговорили падіння ракети в Польщі та масований удар РФ по Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели телефонну розмову, під час якої обговорили масований ракетний удар РФ по українських містах та падіння ракети у Польщі.

Як йдеться на сайті Держдепартаменту США, порушувалося питання поточної оцінки вибуху, який забрав життя двох людей у Польщі. Кулеба та Блінкен домовилися тісно координувати свої дії найближчими днями.

Держсекретар США також підтвердив, що Вашингтон продовжуватиме тісно співпрацювати з союзниками та партнерами, щоб надати Україні все необхідне для самооборони.

Також обговорювалися потреби України, у тому числі в енергетичній безпеці та протиповітряній обороні.

Увечері 15 листопада з'явилася інформація, що дві російські ракети впали на територію селища Пшеводов в Люблянському районі Польщі. За даними ЗМІ, внаслідок російського удару загинули двоє людей.

У МЗС Польщі офіційно підтвердили, що на території країни впала ракета російського виробництва. Польське відомство викликало посла РФ.

Президент США Джо Байден був більш обережним у своїх оцінках. Він заявив, що, за попередньою інформацією, ракета, що впала в Польщі, летіла не з Росії.

Через інцидент Байден скликав "надзвичайну" зустріч лідерів G7 та НАТО в Індонезії.

Видання AP з посиланням на американських чиновників повідомляє, що в Польщі могла впасти ракета української ППО, яка відбивала атаки РФ. За матеріалами nv.ua