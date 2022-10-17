Центр Києва атакували дронами-камікадзе
У Києві вранці 17 жовтня продовжує лунати серія вибухів внаслідок російських атак.
На 8:12 російські окупанти завдають ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба міської військової адміністрації.
"Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Жителів столиці закликали залишатися в укриттях. Відбою повітряної тривоги досі немає.
Оновлено о 8:24: мер Києва Віталій Кличко підтвердив ще два вибухи у Шевченківському районі Києва - закликає залишатись в укриттях.
Оновлено 8:43. У Києві іранський дрон ударив у висотний житловий будинок, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.
"Тривога триває, залишайтесь у укриттях", - написав він.
Раніше повідомлялося про три вибухи у Києві, що пролунали вранці 17 жовтня. Росіяни атакували столицю дронами-камікадзе.
Щонайменше два вибухи з трьох пролунали у Шевченківському районі - центр міста. За словами Кличка, в результаті атаки дронами в нежитловій будівлі в Шевченківському районі спалахнула пожежа.
Інформації про постраждалих поки що немає. На місцях працюють екстрені служби.