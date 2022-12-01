Дмитро Кулеба: листи із погрозами отримали ще два посольства України

Два посольства України за кордоном, крім посольства Іспанії, отримали листи з "дуже конкретними погрозами", розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі агенції "Укрінформ".

"У середу й четвер два посольства України за кордоном, крім посольства Іспанії, отримали листи з дуже конкретними погрозами. Йдеться про цілеспрямовану широкомасштабну кампанію проти України за кордоном. Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть. У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії", - повідомив Кулеба.

За його словами, крім того, що відбулося в середу в Мадриді, сталися й інші "тривожні події, не пов'язані з вибухівкою, проте з надсиланням у посольства України дуже конкретних погроз".

Утім Кулеба не розкрив деталей погроз і не уточнив у яких посольствах України це сталося. Міністр відповів, що МЗС незабаром вийде з офіційним коментарем із цього приводу.

У середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами; авіабаза Торрехон-де-Ардос та міністерство оборони Іспанії; а також посольство США в Мадриді.