Ердоган не виключає, що падіння ракет у Польщі могло статися через технічну помилку

У Туреччині не виключають технічну помилку, яка могла призвести до падіння ракет в Польщі, та вважають, що слід дочекатися результатів розслідування. Також беруть до уваги заяву росії про те, що вона не має стосунку до інциденту.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав на полях саміту G20 в Індонезії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам сказали, що є підхід, нібито могла бути технічна помилка. Ймовірно, більш зрозуміло буде за кілька днів. Дослідження ракет дає результат", - зазначив він.

При цьому Ердоган також висловив ставлення до заяви росії з приводу ракет, що впали в Польщі. "Я маю поважати заяву росії. Для нас важливо, що росія сказала, що цей випадок до них не має відношення. На додаток до всього цього, під час нашої зустрічі з Шольцом вранці, він сказав, що слід детально дослідити це", - зазначив турецький лідер.

Як повідомляв Укрінформ, у польському селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, неподалік від українського кордону, внаслідок вибуху у вівторок загинули дві людини.Трагедія сталася біля зерносушарки близько 15:40 за місцевим часом.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела у розвідувальних органах повідомили, що подія могла статися внаслідок того, що дві російські ракети перетнули простір Польщі поблизу кордону з Україною.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер звернувся до польських ЗМІ з проханням не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних повідомлень.

15 листопада росія здійснила масовану ракетну атаку проти України. У Варшаві заявили, що Північноатлантичний альянс готовий відреагувати на можливе влучання російської ракети по території Польщі.