Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів
2022-11-25 17:25
Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму
Про це повідомила у Twitter міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.
"Аби допомогти населенню України вистояти, Франція відправляє в Україну 100 французьких потужних генераторів, у той час, як Росія хоче зробити зиму зброєю війни", - написала вона.
Колонна наголосила, що удари по об'єктах цивільної інфраструктури є воєнними злочинами.