Київ було атаковано російськими ракетами: є влучання у житлові будинки

Сьогодні вдень, 15 листопада, Росія завдала ракетні удари по Києві. Наразі відомо про влучання у два житлові будинки в Печерському районі.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

- В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом, - написав він.

Раніше повідомлялося, що Росія знизила інтенсивність атак за допомогою ракет та безпілотників. Ймовірно, окупанти таким чином намагалися накопичити запаси для масованого удару по Україні.