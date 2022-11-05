На ЗАЕС відновили підключення до енергосистеми України

Фахівці завершили ремонтні роботи та відновили зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС, лінія 750 кВ і резервна лінія 330 кВ, що використовуються для подачі електроенергії з мережі, були відремонтовані, і в п'ятницю вдень почалося повторне підключення. Близько 22:00 електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено" - повідомив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі з посиланням на інформацію, отриману ним від групи експертів МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, повідомляє Интерфакс-Україна.

Зазначається також, що вісім аварійних дизель-генераторів, які забезпечували електропостачання станції, відключено та переведено в режим очікування.

Як повідомлялося, у середу, 2 листопада, внаслідок російських обстрілів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла у режим повного знеструмлення.