Окупанти обстріляли Запоріжжя, близько десяти прильотів

Щонайменше 17 осіб загинули внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя.

Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Через удари постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектору міста.

"За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало. На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним", - написав він.

Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.

"Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів", - додав Куртєв.