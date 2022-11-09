Окупанти вночі атакували дронами-камікадзе Дніпро: спалахнула пожежа, є важкопоранені

Російські окупанти у ніч на 9 листопада завдали масованого удару дронами- камікадзе по Дніпропетровській області. Унаслідок атак постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Посадовець розповів, що 5 ворожих боєприпасів, що баражують, знищила наша система ППО.

"Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені 4 працівників. Усі у лікарні, троє - важкі", - зазначив Резніченко.

За його словами, удар росіян спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум'я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства.

"По Нікопольському району росіяни стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька. Люди вціліли", - додав глава ОВА.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській - будинки та лінія електропередач.