Окупанти вранці атакували іранськими дронами Київщину. Били по інфраструктурі
2022-10-13 09:52
У четвер вранці 13 жовтня російські окупанти атакували іранськими дронами- камікадзе Київську область.
Як повідомляє пресслужба Київської ОВА, повідомляється, що приліт зафіксували в одній із громад області. Однак поки не уточнюється, якою саме.
Крім того, на даний момент немає даних про постраждалих та руйнування.
"Є удари по одній із громад області. Попередньо - атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють", - йдеться у повідомленні.