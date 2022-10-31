Під час обшуків на Одеській митниці у контейнері виявили гелікоптер Мі-2

Державне бюро розслідувань під час обшуків на Одеській митниці виявило у контейнері багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.

"Державне бюро розслідувань продовжує результативну "ревізію" прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці. Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер Мі - 2", - ідеться у повідомленні.

Як зауважили у ДБР, гелікоптер вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням.

Слідчі дії тривають. Встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила.

Також буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії росії проти України не вжили жодних кроків для його своєчасного розмитнення.

Вертоліт вилучили, вирішується питання про передачу його на потреби Збройним силам України.

Як повідомлялось, ДБР у межах розслідування раніше задокументувало масштабні зловживання на Одеській митниці, вже зафіксовано збитки державі на 300 млн грн.