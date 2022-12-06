Посольства України в Румунії та Данії отримали пакунки з погрозами - Кулеба

Українські посольства у Румунії та Данії отримали пакунки з погрозами.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, терор українських дипустанов продовжився.

"Проти українських посольств і консульств була розгорнута кампанія терору і залякування. Пакет із вибухівкою в Мадриді, закривавлені листи з очима тварин в інших столицях - можу лише повторити для всіх ворогів української дипломатії та України: вам не вдасться налякати або зупинити нас", - сказав міністр на брифінгу 6 грудня.

Кулеба повідомив про нові випадки, коли в українські посольства присилають небезпечні предмети.

"Сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Усіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час і гроші на поштові марки. Нічого цим ви не досягнете", - заявив Кулеба.

За матеріалами ICTV Факти.