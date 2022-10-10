Росія атакує ракетами Київ: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл України 10 жовтня. Президент України просить залишатися в укриттях.

Про це пйдеться в заяві президента.

Як зазначив президент, "229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві".

Зеленський заявив, що повітряна тривога не затихає по всій Україні.

"Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними", - додав він.

Сьогодні, 10 жовтня, міста України зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 50 ракет. У Києві за офіційною інформацією загинули вісім людей.

Вибухи чутно у Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Миколаєві, Житомирі та Хмельницькому.