Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях, - Шмигаль

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях / фото ДСНС

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки", - розповів керівник уряду.

Шмигаль запевнив, що наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.

"Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", - додав прем'єр.

Як писала "ДС", диспетчерський центр НЕК "Укренерго" досі не виключає можливості застосування графіків примусових обмежень електропостачання.