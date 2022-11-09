Росіяни завдали удару касетними снарядами по криворізькому району

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська атакували касетними снарядами Криворізький районі Дніпропетровської області. Про це голова ОВА написав у своєму Telegram.

"Район Лозуватки радіус до 10 км від даного населеного пункту. Найбільш ймовірно "Смерч" або "Торнадо С". Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів", - зазначив він.

Також глава Адміністрації нагадав жителям Криворізького району доглядати за дітьми, дивитися під ноги та не брати у руки уламки снарядів, які схожі на блискучі циліндри.

"Будь-яка інформація - телефонуємо 101, 102 та 1520", - написав Вілкул у соцмережі.