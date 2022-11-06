Російські війська атакували Запоріжжя: стали відомі подробиці нічних ударів

Уночі 6 листопада окупанти знову атакували Запоріжжя, обстрілявши один із житлових кварталів міста, внаслідок чого загинула одна людина

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці, - пише він. - Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється".

Згодом він повідомив, що обстрілами окупанти зруйнували будівлю цивільної інфраструктури. А в прилеглих будинках від вибухової хвилі повилітали шибки та пошкоджені дахи.

"За попередніми даними, на превеликий жаль, забрали життя однієї людини. Щирі співчуття рідним та близьким", - додав він.