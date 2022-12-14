СБУ провела обшуки у представників заборонених партій і знайшла зброю, рублі та прапори рф (ФОТО)
2022-12-14 16:18
Служба безпеки України в межах контррозвідувальних заходів знайшла в офісах та помешканнях представників заборонених в Україні Комуністичної партії та партії Русь Єдина зброю, георгіївські стрічки та російські прапори.
Контррозвідувальні заходи проводилися у Києві, Дніпрі й Кривому Розі.
Крім того, працівники спецслужби знайшли у фігурантів склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками з символікою тоталітарного режиму СРСР і методички російських пропагандистів.