СБУ провела обшуки у представників заборонених партій і знайшла зброю, рублі та прапори рф (ФОТО)

Служба безпеки України в межах контррозвідувальних заходів знайшла в офісах та помешканнях представників заборонених в Україні Комуністичної партії та партії Русь Єдина зброю, георгіївські стрічки та російські прапори.

Контррозвідувальні заходи проводилися у Києві, Дніпрі й Кривому Розі.

Крім того, працівники спецслужби знайшли у фігурантів склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками з символікою тоталітарного режиму СРСР і методички російських пропагандистів.