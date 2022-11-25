СБУ затримала у Києві російського агента, який прибув із Криму готувати диверсії

Служба безпеки України викрила агента російських спецслужб, якого перекинули з тимчасово окупованого Криму до Києва за місяць до повномасштабного вторгнення РФ. Шпигун збирав дані про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні, інформує пресслужба СБУ.

Під виглядом відвідування родичів диверсант певний час перебував у "сплячому режимі", а коли отримав вказівку діяти, його затримали силовики.

За даними слідства, поплічником росіян виявився колишній співробітник кримської міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Після захоплення півострова чоловік перейшов на бік росіян. Завербований ексміліціонер пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби. Втім, на підконтрольній українській владі території його викрили співробітники СБУ, провівши багатоетапну спецоперацію.

Під час обшуку правоохоронці виявили у диверсанта російський паспорт та мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ФСБ через анонімний Telegram-канал.

Підозрюваному висунуто звинувачення за ч. 1 ст. 111державна зрада Кримінального кодексу України. На вирок суду він чекатиме під вартою. За державну зраду, скоєну в умовах воєнного стану, можна потрапити за ґрати довічно і позбутися усього нажитого майна.Що відомо З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Державне бюро розслідувань відкрило майже 1000 кримінальних проваджень щодо зрадників і колаборантів.

Двом мешканцям столиці повідомлено про підозру за прославляння у соцмережі військ РФ і виправдовування агресії Росії. Під час обшуку в одного з підозрюваних знайшли зброю, повідомляє Київська обласна прокуратура. СБУ затримала посадовицю столичного Центру надання адміністративних послуг. Її підозрюють у підтримці та виправданні російської військової агресії проти України.