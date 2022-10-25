Штайнмаєр провів 1,5 години у бомбосховищі на Чернігівщині

Сьогодні, 25 жовтня під час візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра у місто Корюківці, що на Чернігівщині, почалася повітряна тривога. Президент Німеччини провів у бомбосховищі півтори години. Про це повідомляє журналіста німецького радіо ARD.

"Президент Штайнмаєр перебуває в Україні вперше з початку війни. Але його планам заважає повітряна тривога. Протягом 1,5 годин він змушений шукати притулку у підвалі. Сумні будні мільйонів людей в цій країні.", - написала журналістка і додала фото Штайнмаєра, який перебуває у бомбосховищі з місцевими мешканцями.