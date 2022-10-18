Сьогодні можуть бути віялові відключення електроенергії у більшій частині України

У результаті сьогоднішніх ударів окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури у більшій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передають Патріоти України.

Він додав, що сьогодні ворог завдав дуже серйозного удару по енергетичному об'єкту в Дніпрі, є влучання в критичну інфраструктуру в Києві та Житомирі. "Ми розуміємо, і влада говорить про те, що сьогодні цілком реально, що будуть перебої з електроенергією. Тому звернення до всіх - набрати води, розуміти, що можуть бути віялові відключення у більшій частині України", - сказав він.