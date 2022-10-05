У Білій Церкві зафіксували шість влучань після атаки ворожих дронів-камікадзе

У місті Біла Церква Київській області зафіксовані шість влучань дронами-камікадзе типу «Шахід-136».

Як передає Укрінформ, про це очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.

«Київщина. Вночі ворог наніс удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура», — зазначив він.

Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів, зокрема гасіння пожежі. На місці працюють усі необхідні служби. До робіт залучені 57 рятувальників та 15 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Голова ОВА закликав жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги й правилами безпеки.