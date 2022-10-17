У Києві зафіксовано чотири прильоти, є влучання по житловому будинку

У Києві внаслідок атаки дронами-камікадзе зафіксовано чотири прильоти. Є влучання по житловому будинку у Шевченківському районі.

Про це повідомляє військова адміністрація столиці.

"Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Просимо, залишайтеся в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

У КМДА також додали, що сьогодні, 17 жовтня, усі навчальні заклади перейшли на дистанційний режим навчання. А Центри надання адміністративних послуг у столиці почнуть працювати за 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, Київ сьогодні вранці атакували дронами-камікадзе. Внаслідок удару у Шевченківському районі виникла пожежа у нежитловій будівлі.

Близько години тому у Шевченківському районі пролунали ще два вибухи.