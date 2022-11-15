У Рівному й Житомирі російські ракети вразили об'єкти критичної інфраструктури
2022-11-15 16:59
Про удар по Рівному у Телеграмі повідомляє міський голова Олександр Третяк, передає Укрінформ.
"Рівне! Удар по об'єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії", - написав мер.
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні повідомив, що ворог завдав два ракетні удари по енергетичній структурі.
"Поки що місто залишається без електроенергії повністю", - зазначив Сухомлин.