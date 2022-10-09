Ушкодження кримського мосту уповільнить пересування військ, - ISW

Вибух на Кримському мосту тимчасово посилить проблеми у логістиці та постачанні російської армії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, обвалення смуги автодорожнього мосту обмежить пересування російських військових доти, доки міст не буде відремонтований, що змусить деякі російські сили якийсь час покладатися на поромне сполучення.

При цьому російські окупанти, ймовірно, як і раніше, зможуть перевозити важку військову техніку залізницею.

Як пишуть експерти, Кремль покладе на Міноборони проблеми вибуху на мосту та інші невдачі російських військових, щоб зняти з президента РФ Володимира Путіна провину.