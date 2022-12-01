В Іспанії конверт з вибухівкою отримала компанія, що виробляє зброю для України

В Іспанії, окрім посольства України, конверт з вибуховим пристроєм також отримала місцева компанія Instalaza, що виробляє зброю, яка постачається зокрема в Україну.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що через кілька годин після того, як стався інцидент в українському посольстві в Мадриді, поліція підтвердила, що збройова компанія в Сарагосі на північному сході Іспанії також отримала подібний пакет.

Представник уряду у Сарагосі Роза Серрано заявила в інтерв'ю телеканалу SER, що обидва конверти, схоже, мали одного відправника, оскільки на зворотному боці обох була написана однакова адреса електронної пошти. Серрано сказала, що пакунки нібито надійшли з України, і це насторожило збройову компанію, яка викликала поліцію.

За її словами, конверт, надісланий до Сарагоси, мав розміри 10 х 15 см. Рентгенівський знімок показав заряд вибухової речовини з дротовою лінією, готовою до активації, коли конверт буде відкрито. Правоохоронці прибули на місце та провели контрольовану детонацію.

Тепер поліція Іспанії перевіряє можливий зв'язок між двома інцидентами.

Верховний суд Іспанії розпочав розслідування нападу як можливого терористичного акту, повідомило обізнане джерело.

У середу іспанські ЗМІ інформували про вибух в українському посольстві в Мадриді. Комендант посольства України отримав незначні поранення і був госпіталізований - конверт вибухнув у його руках. Решта співробітників не постраждали. У МЗС України підтвердили інцидент.