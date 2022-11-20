Від початку вторгнення Росія випустила по Україні понад 4700 ракет - Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 4700 ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

"Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни", - сказав український лідер.

Він також повідомив, що минулого вівторка Росія здійснила майже сто ракетних ударів, внаслідок чого без електроенергії залишилося понад 20 млн людей.

"Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях - через ракетне ураження енергетики", - сказав Зеленський.

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