Війська РФ замінували будівлю Нацполіції на Херсонщині, її довелося підірвати

Російські війська замінували одну з будівель обласного управління Національної поліції, відтак її довелося підірвати - про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко 16 листопада.

Він оприлюднив відео зруйнованого корпусу, назвавши його відповіддю на питання про те, чому не варто поспішати повертатися до деокупованих населених міст.

"Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння. Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо", - заявив Клименко.

Він додав, що внаслідок підриву ніхто не постраждав.

За даними Клименка, наразі поліцейські сапери обстежили понад 400 гектарів звільненої території Херсонської області і вилучили більше ніж 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії того ж дня заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон.

За матеріалами Радіо Свобода