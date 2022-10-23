Внаслідок атаки росіян аварійно зупинився "Рівнеазот"

Внаслідок ракетного удару російських окупантів 22 жовтня відбулося часткове знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот".

Про це повідомляє прес-служба Group DF.

Через відсутність електроенергії сталася вимушена аварійна зупинка ключових цехів із виробництва мінеральних добрив: аміаку; азотної кислоти; вапняково-аміачної селітри; аміачної селітри.

Зусиллями працівників зупинку цехів було зроблено чітко згідно з регламентами. Екологічна ситуація для підприємства перебуває у межах норми.

"Дальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після поновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва", - зазначили у прес-службі Group DF.

Там також запевнили, що "Рівнеазот" повністю виконає всі договірні обов'язки перед фермерами та агрохолдингами щодо постачання мінеральних добрив в осінній сезон.

На підприємстві продовжує безперебійно функціонувати цех нейтралізації та очищення стічних вод. Прийом стічних вод із Рівного відбувається у штатному режимі.