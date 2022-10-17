Вночі 17 жовтня окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами, "Градами" та важкою артилерією

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Три ворожі ракети силами нашої ППО знищені. Одна ракета ударила по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби", - написав він.

Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Туди прилетіло понад 30 ворожих снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджено будинки. Попередньо, люди не постраждали.