За добу окупанти завдали 18 ракетних і авіаударів, здійснили 100 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби ворог завдав 18 ракетних та авіаударів, здійснив 100 обстрілів із РСЗВ, постраждали райони близько 20 населених пунктів, повідомили в Генштабі.

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей", йдеться у ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку - з мінометів, в районах населених пунктів Грем'яч Чернігівської області та Кіндратівка на Сумщині;

на слобожанському напрямку - з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Анискине, Вільхуватка;

на куп'янському та лиманському напрямках - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М'ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське;

на бахмутському напрямку - з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

на авдіївському напрямку - з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на новопавлівському та запорізькому напрямках - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Білогір'я, Степове та Шевченко.

На південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новокиївка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Нікополь та Мусіївка Дніпропетровської області.

За матеріалами Інтеофакс-Україна