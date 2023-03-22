16 із 21 ударного ворожого БПЛА знищено в ніч на середу - Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 22 березня 2023 року близько 23:30 російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed- 136/131, повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі в середу.

Як зазначено, загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БПЛА з північного напрямку (Брянська область РФ).

"Силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України та інших складових Сил оборони України знищено 16 із 21 ударного БПЛА, переважно в зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗС України", - зазначено в повідомленні. За матеріалами Інтерфакс-Україна