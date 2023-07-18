Аксьонов заявляє, що Крим атакувало майже 30 безпілотників

Уночі захоплений Крим атакувало майже три десятки безпілотників. Про це голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов уранці 18 липня повідомив у Telegram.

За його словами, дрони зафіксували на східній частині півострова. Ватажок окупантів стверджує, що їх знешкодили.

"Сили ППО збили дев'ять БПЛА, ще 19 - заглушили засобами радіоелектронної боротьби", - написав він, додавши, що постраждалих немає.

Про наліт дронів на захоплений півострів також повідомляє міноборони РФ. За його даними, 17 безпілотників збили завдяки засобам ППО, а 11 - за допомогою РЕБ.

За матеріалами Гордон.