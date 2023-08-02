Атака дронів на Київ та область: є пошкодження

Вночі, 2 серпня, росіяни вкотре атакували дронами Київ та Київську область. Ніхто з мирних жителів не постраждав, однак через падіння уламків є пошкодження.

У Київській військовій обласній адміністрації повідомили, що в області повітряна тривога тривала три години.

"Через падіння уламків в одному з населених пунктів сталося загоряння приватного будинку, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Пожежу оперативно ліквідовано", - зазначили в ОВА.

Ще в одному населеному пункті уламки дрона пошкодили дах магазину. Наслідки зараз усувають.

Водночас за даними Міністерства внутрішніх справ, у Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків пошкоджений фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.

Цієї ночі Росія намагалася завдати ударів безпілотниками й по інших регіонах України. Під загрозою була Вінниччина, Житомирщина, Чернігівщина та Одещина, а також населені пункти вздовж гирла Дунаю. За матеріалами ZN.ua