Число жертв ракетного удару в Дніпрі досягло 20

Станом на 8:25 від ворожої атаки в Дніпрі загинули 19 людей, з них - одна дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Згодом голова ОДА Валентин Резніченко повідомив про те, що кількість загиблих зросла до 20.

Рятувальна операція триває. Усі служби працюють 24/7.

Травмовано 73 особи, з них - 14 дітей; врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей, є 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини.

Зруйновано 2 під'їзди з 9 по 2 поверхи (72 квартири знищені та пошкоджено понад 230). Вивезено приблизно 3450 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

"З людьми працюють психологи. Волонтери допомагають постраждалим з обігрівом та харчуванням. Наразі відомо, що можливого відселення потребують мешканці 236 квартир (орієнтовно понад 400 осіб)", - повідомив голова облради.