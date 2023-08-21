ДБР розслідує вибух в експертно-криміналістичному центрі МВС під Києвом

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом вибуху на території Державного науково-дослідного експертного- криміналістичного центру МВС України, внаслідок якого загинули четверо співробітників.

Як передає Укрінформ, про це ДБР повідомляє у Телеграмі.

У ході першочергових слідчих дій встановлено, що трагедія сталася 19 серпня під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета. В ході роботи об'єкт дослідження здетонував. Загинули четверо працівників центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки.

Працівники ДБР відразу провели огляд місця події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників ДНДЕКЦ МВС України та інших свідків.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 267 (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок вибуху і пожежі на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС під Києвом загинули четверо співробітників.