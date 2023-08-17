Довкола польського міста Лодзь пройшов смерч, багато зірваних дахів

В районі міста Лодзь, що у центральній частині Польщі, пройшов сильний смерч, зірвавши дахи та пошкодивши лінії електропередач.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Від стихії найбільше постраждали райони містечок Серадз та Буженін.

У найбільш постраждалому селі зірвало покрівлі семи будівель. Пожежно-рятувальні служби розповідають, що смерч тривав близько 5 хвилин, переміщуючись і зрушуючи "один дах за іншим".

Загальні дані про збитки у громадах ще збирають.

Вітер також поламав дерева та пошкодив лінії електропередач.

На початку місяця негода на півночі Польщі не дала приземлитися президентському літаку у Гданську, а двоє людей постраждали від влучання блискавки.