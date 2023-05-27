Дрон-камікадзе атакував автомобіль міноборони РФ у Брянській області. Відомо про двох загиблих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал Baza.

Як зазначається, у Брянську область нібито "намагаються прорватися диверсанти", поруч із населеними пунктами Сушани і Бровничі "триває бій". Місцевих жителів попросили сховатися у підвалах. Оголошено сигнал "Едельвейс".

Фото: Телеграм Baza

"У тому ж районі дрон-камікадзе атакував автомобіль "Нива" на дорозі Бровничі - Сушани. За попередніми даними, загинули двоє військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 22 травня в соціальних мережах з'явилися заяви "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" про визволення деяких населених пунктів і введення їхніх сил у містечко Грайворон у Бєлгородській області.

Того ж дня у ГУР зазначили, що легіон "Свобода Росії" та "РДК" розпочали операцію зі звільнення Росії від режиму Путіна з метою створення смуги безпеки для захисту українського цивільного населення, але винятково за участю громадян РФ.

24 травня в "РДК" заявили, що просунулися на 42 км углиб Бєлгородської області. Деякі населені пункти добровольчі формування контролювали добу.

25 травня було оголошено, що "РДК" знову зайшли на територію Росії.

У ніч на 27 травня в селищі Майський Бєлгородської області пролунав вибух. Дронами була атакована будівля Міністерства внутрішніх справ.