Енергоатом: Росія таємно сховала на Запорізькій АЕС сотні мобілізованих та молодих курсантів

Понад 600 мобілізованих військових та курсантів з рф були розміщені в бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання на території Запорізької атомної електростанції, де їх готують до перекидання на донецький напрямок. Окупанти разом із "Росатомом" продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу.

Про це повідомляє Енергоатом.

Росіяни на Запорізькій АЕС

Російські окупанти спільно з "Росатомом" використовують станцію як військову базу, встановлюючи кулеметні позиції на даху енергоблока та блокпости біля входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє на енергоблоки. Крім того, вони будують укріплення та військові споруди навколо станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

"В черговий раз закликаємо світову спільноту якнайшвидше сприяти виведенню російських військових з території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризації станції та поверненню її під повний контроль України! Це врятує світ не лише від ядерної, а й масштабної екологічної катастрофи", - йдеться у повідомленні.