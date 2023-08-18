Гетманцев: На заступника голови Податкової служби Сокура був скоєний замах

Вчора, 17 серпня, був скоєний замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура", - повідомив Гетманцев.

За його словами, напад стався в центрі Києва.

"Замовники - "схемщики", що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку", - написав Гетманцев.

Він додав: що підозрювані затримані та "дають покази на замовників". За матеріалами LIGA.net