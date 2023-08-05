Голосіївський військком у Києві організував за $10 тис схему виїзду за кордон

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Разом із чиновником КМВА вони організували корупційну схему для виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Слідство встановило, що чиновники оформлювали для "клієнтів" пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби, вартість таких "послуг" становила 10 тисяч доларів.

ДБР задокументувало отримання спільниками грошей від декількох військовозобов'язаних, та оголосило їм підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ, зловмисникам загрожує до 9 років в'язниці.

Слідство продовжується, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до корупційної схеми.

Раніше у Київській області посадовця територіального центру комплектування та соцпідтримки запідозрили у сприянні нелегальному перетині держкордону ухилянтів.

Двоє жителів Києва організували схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За свої "послуги" вони брали від $5000.

Житель Буковини намагався переправити військовозобов'язаних через державний кордон, замаскувавшись під прикордонника.