Громадян України успішно евакуювали із Судану до Єгипту - ГУР

ГУР спільно з Офісом президента та МЗС провели успішну рятувальну операцію з евакуації 138 мирних громадян - 35 жінок та 12 дітей - зі столиці Судану Хартуму.

"За умов безперервних боїв, недотримання режиму тиші, відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців - пілотів, техніків та членів їхніх родин", - повідомляє Головне управлянні розвідки МОУ.

Також, серед евакуйованих - громадяни Грузії та Перу.

За даними української розвідки, наразі усі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту, їх забезпечено медичною допомогою, харчуванням та водою.

Українці вже мають візи та всі необхідні документи для швидкого повернення додому. За матеріалами ICTV Факти