Калібрів у рф залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії, - ГУР

Під час ракетного обстрілу України 9 березня росія використала те озброєння, яке могла виробити за місяцьПро це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Були і більш масовані ракетні удари, і, зрештою, інтервали між ними були значно меншими. Тому рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, сьогодні було витрачено на українські трансформатори", - зазначив представник ГУР МО України.

За словами Андрія Юсова, російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть."Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", - заявив Андрій Юсов.